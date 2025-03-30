До 20 апреля, по данным Bloomberg, к Пасхе, которая у католиков и православных в этом году совпадает по дате, известно, что и Трамп верующий, и многие члены его команды, например, госсекретарь Рубио.

Но для нынешнего режима в Киеве религия — оружие. В пятницу в Киево-Печерской лавре, которую и так фактически отобрали у канонической УПЦ, начали — как они это назвали — инвентаризацию. Юридически лавра — это музей. И вот, минкульт Украины поставил задачу — проверить «наличие останков святых в гробницах», а также и это самое интересное — определить «историческую и научную ценность останков святых». Для этого собрали комиссию в 25 человек, среди которых есть медики, ветеринары, нутрициологи и климатологи. Они будут опыты ставить или «вскрывать» тела святых? А ведь там мощи преподобных, почитаемых во всем православном мире, в том числе Ильи Муромца и летописца Нестора. И вот так, в великий Пост. Это плевок в душу каждого верующего. Но, может, на то и расчет?

«Мощи святых Киево-Печерской лавры, это, наверное, одна из главных святынь Вселенской церкви. И вот такое надругательство над ними, это просто даже не просто безбожие, это сатанизм в чистом виде», — сказал протоиерей, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской епархии Украинской Православной Церкви Геннадий Шкиль.

Объявив после переворота 2014 года декоммунизацию, Киевский режим по сути повторяет действия самых оголтелых большевиков, которые после Гражданской войны также ворошили мощи. Я уж не говорю про абсолютно рейдерские захваты храмов УПЦ, которые чуть не каждую неделю происходят на Украине. И на все это не может повлиять даже Вашингтон. Так может более эффективно будет прямое внешнее управление Украиной, на какое-то время. Под эгидой ООН. Предложение российского президента прозвучало сенсационно.

«Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», — высказался президент России Владимир Путин.

Протекторат ООН — механизм редкий, сложный, небыстрый, но благодаря такому внешнему управлению удалось остановить гражданскую войну в Новой Гвинее и Восточном Тиморе — это государства в Тихом океане. В Косово до сих пор часть государственных полномочий выполняют посланники ООН и стоят миротворческие силы. С точки зрения Кремля, это один из возможных сценариев урегулирования.

На этой неделе завершились очередные переговоры в Саудовской Аравии. Были делегации России и Украины, но они не пересекались, а общались через американцев. И вроде договорились — в заявлениях Москвы, Вашингтона и Киева фигурируют одни и те же пять пунктов, но снова есть нюансы.

Например, пункт первый — провоз сельхозпродукции по Черному морю. И Россия готова снова участвовать в инициативе. Но, логично, что для начала следует снять ограничения с наших компаний, которые эту сельхозпродукцию поставляют.

Соединенные Штаты даже взяли на себя обязательство помочь России, но как это сделать? Ведь, например, морским страхованием заведуют в основном британцы, а для перевалки грузов в Африку России нужны европейские порты. Есть у Трампа аргументы убедить ЕС, а главное — проконтролировать потом исполнение обязательств?

Ведь уже есть договоренность, еще от 18 марта — Россия и Украина обязались не наносить удары по энергообъектам друг друга. И что мы видим? Снова полыхает газораспределительная станция Суджа. Так о чем и как договариваться? Вопросом задался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

От Эр-Рияда до Мурманска — больше пяти тысяч километров. Но именно здесь на борту атомной подлодки — место более чем символичное — Владимир Путин впервые говорит о российском-американском мирном диалоге.

«Президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта. Нам, безусловно, нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Мы приветствуем завершение любых конфликтов, в том числе, и этого мирными средствами, но только не за наш счет», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Россия готова работать и с ЕС, но парижская «коалиция желающих» — видимо, сорвать мирные переговоры — все твердит о сдерживании Москвы.

«Мы и с Европой, кстати, готовы работать. Просто они ведут себя непоследовательно, постоянно нас пытаются водить за нос. Ну, ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам мы допускать не будем», — сказал президент России Владимир Путин.

То, что к миру не готова Банковая, украинская делегация в Эр-Рияде демонстрировала всем своим видом. Но на них уже и внимания не обращают. С Киевом — всего час консультаций, с нашей делегацией — больше 12 часов. В итоге согласовали основные параметры будущей Черноморской сделки.

«Там речь идет и об отмене санкций на поставку продовольствия и удобрений, о переподключении банков, которые обслуживают соответствующие сделки, к системе SWIFT», — подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Готова ли американская сторона к частичной отмене санкций — пока не ясно. Госсекретарь США кивает на Брюссель.

«Некоторые из условий, которые выставили русские, касаются снятия санкций. Многие из них вводили не мы, а страны ЕС. Поэтому, нам надо собраться всем вместе, еще раз посмотреть все требования и предложения», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Но, с другой стороны, когда и что Европа решала без старшего брата. Ведь и срыв первой зерновой сделки в 2023 году был с подачи администрации США, правда, Байдена.

Москва не единожды пыталась договариваться с Киевом. В нормандском формате, в Минске, и уже после начала СВО — в Стамбуле. И каждый раз все — от мирных переговоров до зерновой сделки — срывала Украина и ее партнеры.

Вот и с договоренностью не бить по объектам энергетики — то же самое. Мы разворачиваем дроны. А Киев? 19 марта удар по станции «Кавказская», 22-го — по газораспределительному пункту в Белгородской области, 23-го — отбита атака на газоконденсатное месторождение в Крыму. 26-го — удар по «Брянскэнерго», 28-го — уже второй — по станции в Судже. Теперь она окончательно выведена из строя.

«Этот ущерб быстро не восстановить. Опять же объемы прокачки нефти для европейских потребителей резко снизятся из-за очередного террористического акта украинцев. Поэтому, когда президент говорил — „мы за перемирие, но есть нюансы“, кто будет обеспечивать чистоплотность нацистского режима в Киеве», — прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Из-за ударов ВСУ уже остановлен экспорт нефти в Венгрию и Словакию. Венгерский премьер Петер Сийярто, что на неделе провел в Москве целую серию встреч и даже успел пробежаться по набережной, не скрывает своего раздражения украинской властью.

«Решение не атаковать энергетическую инфраструктуру очень важно, поскольку мы покупаем у России и нефть, и газ. А последние удары украинцев по объектам энергетики привели к тому, что поставки остановились», — заметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Банковая становится токсичной для всех, включая политических хозяев. И теперь они и выносят в публичную плоскость то, о чем раньше говорили лишь за закрытыми дверями. Спецпосланник Трампа впервые во всеуслышание говорит: вообще-то в Новороссии был референдум.

«Там был референдум. И люди сказали, что хотят находиться под российской юрисдикцией», — заметил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

На Банковой ожидаемо негодуют, только кому от этого хуже?

«Эти месседжи уж очень совпадают с официальной позицией Кремля. Они вопрос территорий уже поднимают — Америка и Россия! А с нами никаких разговоров о территориях при этом не было», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Нардеп Мережко пошел еще дальше: используя лексику криминальных 90-х, предлагает буквально «устранить» Стивена Уиткофа.

«Появляется человек, который претендует на то, что он посланник президента, и делает такие шокирующие заявления. Мы не можем диктовать американским друзьям, кто может их представлять. Но этот человек должен быть устранен из этой делегации», — прокомментировал председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Террористы из батальона «Азов»* замахнулись выше — на самого Трампа. Наглядно показывают, что сделают с ним, если руки дотянутся.

«Подписываете ли вы сделку по редкоземельным металлам? Она будет подписана уже очень скоро», — сказал президент США Дональд Трамп.

После скандала в Белом Доме Зеленский не подписал соглашение. И теперь каждое новое предложение от США хуже предыдущего.

Во втором раунде в сделку добавили атомную энергетику, на следующем — право первой инвестиции в любой проект на территории Украины. Дальше — больше. Американское право вето на любое решение фонда, в который будут поступать все средства от совместных с Киевом проектов. И приоритетное право — вывода средств за океан. Говорят, крайнее, но очевидно не последнее условие — запрет на финансирование восстановления инфраструктуры. Пока Киев не выплатит Вашингтону все миллиарды.

«Украина не имеет никакого юридического механизма защиты своих интересов. И по факту должна соглашаться со всем — с передачей своей прибыли, согласовывать с США любые инвестиционные проекты», — высказался народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Тут как в поговорке — сгорел сарай, гори и хата. Зеленский теперь вообще отказывается платить по счетам.

«Это совсем другой документ, там много того, о чем у нас не шла речь. Там появились вещи, которые раньше стороны выкидывали. Я приму только то соглашение, которое прежде официально приняла наша страна», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

А Трамп монотонно повторяет, как оно будет на самом деле.

«Вот что будет: Украина просто заключит мир, потому что у нее нет выбора», — сказал президент США Дональд Трамп.

Банковая сейчас будто пытается сорваться с поводка, на котором старшие партнеры ведут ее к миру. По всей Украине усиливают бусификацию с уже традиционными публичными избиениями. Только для перемоги, которой грезит Киев, это едва ли даст больше, чем борьба с бумажным Трампом.

Кавалерийским наскоком вопрос не решить. Придется проделать большую работу, поняли американцы.

* — признана нежелательной организацией на территории РФ