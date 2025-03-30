«Поддерживать других»: как «Движение первых» воспитывает молодежь в духе патриотизма

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Президент Владимир Путин уделяет пристальное внимание судьбе организации Движение первых

Фото, видео: Щербак Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Организация создана в 2022 году.

Молодежью надо считать всех, кому не исполнилось 45 лет. Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по возрастным группам. Далее идет средний возраст — до 60 лет. Потом — преклонный возраст, а старость, по мнению ВОЗ, наступает лишь после 75. Ну а все, кому более 90 лет — долгожители.

Эксперты опирались на улучшение внешнего вида, здоровья, продолжительности жизни, сохранение фертильности и работоспособности. Правда — исключительно в так называемых странах «золотого миллиарда».

По расчетам ООН, которая охватывает все страны мира, а они в массе своей не такие обеспеченные — верхняя планка «молодости» — 24 года. Дальше идет зрелый возраст. В России официально «молодежь» — до 35 лет. И это четверть населения страны, если считать с 14-летнего возраста, когда выдают паспорта граждан. Какая главная цель этой когорты россиян? Найти свое место в жизни, выбрать профессию, получить образование. Сформировать ориентиры и ценности.

Помочь этому призвано «Движение первых» — организация, созданная в 2022 году, объединившая по сути «пионерию и комсомол», площадка, где школьники и студенты общаются с наставниками. Среди них — много участников СВО. Президент уделяет самое пристальное внимание судьбе организации и ее воспитанников.

«Вы знаете, в чем секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть с другими, помогать другим, поддерживать других. В этом человек находит себя лучше всего. От этого человек получает наибольшее удовлетворение — в помощи своим близким: маме, папе, брату, сестре, друзьям, маленькому поселку или деревне, в которой он живет, большому городу либо всей нашей огромной любимой Родине, России», — прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Впрочем, есть одна сфера, где планку возраста в России уже повысили — среди ученых «молодыми» считаются специалисты в возрасте до 40 лет. Для них отдельные программы и гранты.

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