Нечеловеческая жестокость: водитель наехал на трех щенят в Краснодарском крае

Не исключено, что неизвестный автомобилист мог совершить это с животными намеренно.

В Краснодарском крае неизвестный водитель на Mercedes наехал на трех щенят. Об этом сообщаила пресс-служба ОМВД России по Туапсинскому району в своем Telegram-канале.

Не исключено, что это был намеренный акт жестокости. Владелец машины медленно въехал на участок дороги и двинулся в сторону, где играли три щенка.

По предварительным данным, одно животное не смогло выжить, у других, вероятно, проблемы с лапами. Их доставили в ветеринарную клинику для медицинской помощи.

«Назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются личности владельцев собак и водителя автомобиля», — отмечает ведомство.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение, согласно законодательства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что житель подмосковного города Балашиха выкинул собаку из окна 14-го этажа. Из-за ссоры со своей возлюбленной 22-летний молодой человек выкинул из окна многоэтажного жилого дома собаку породы чихуахуа. Данный поступок парень заснял на видео. После случившегося он отправил запись своей девушке.

Животное не смогло пережить падение с такой высоты. По факту произошедшего начата проверка.