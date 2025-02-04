Житель Балашихи выкинул собаку с 14-го этажа из-за ссоры с девушкой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 1 397 0

По факту случившегося проводится проверка.

Житель Балашихи выкинул собаку с 14-го этажа из-за ссоры с девушкой

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Житель подмосковного города Балашиха выкинул собаку из окна 14-го этажа. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Из-за ссоры со своей возлюбленной 22-летний молодой человек выкинул из окна многоэтажного жилого дома собаку породы чихуахуа. Данный поступок парень заснял на видео. После случившегося он отправил запись своей девушке.

«Около 05:00 он выкинул собаку из окна четырнадцатого этажа», — уточнил инсайдер.

Животное не смогло пережить падение с такой высоты. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Китае корги-полицейского лишили годового бонуса за усталый вид. Перед китайским Новым годом четвероногим служащим тоже положена премия в виде коробки с лакомствами и игрушками.

Однако псу по кличке Фуцзай награда не досталась. Потому что на службе хвостатый полицейский появлялся с усталым. Кроме того, пес мог позволить себе заснуть в разгар рабочего дня, из-за чего Фуцзай незамедлительно был вызван к руководству.

На защиту четвероногого полицейского встали интернет-пользователи.

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