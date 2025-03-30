«Когда сильно хочется»: какие запреты для беременных нарушает Ида Галич

На втором триместре знаменитость все еще мечтает об отдыхе в горах.

Блогер и телеведущая Ида Галич, узнавшая о том, что носит ребенка в декабре, пьет алкоголь, кофе и даже ходит в баню. Об этом она откровенно рассказала подписчикам в своем Telegram-канале.

«Вино я себе разрешаю. Бокал белого разбавляю водой и — гуляй, Вася! В прошлом году я редко пила, думала, что вообще не захочу. Но в Париже мне до трясучки захотелось улиток, которые я не ела никогда, и бокал вина», — поделилась подробностями она.

Галич, по собственному признанию, регулярно подвергает сомнению необходимость еще ряда ограничений. Так, будущая мама двоих детей заказывает роллы и пьет кофе с молоком, а иногда просто крепкий черный. Она ходит в баню, хотя и ненадолго, и носит на руках пятилетнего сына Лео.

«Честно говоря, пока таскаю иногда. На минуту могу взять потискать. А дольше я его и до беременности не носила», — уточнила блогер.

Тем не менее, от сна на животе телеведущая все-таки отказалась, как и от тяжелых кардионагрузок, заменив их на йогу и пилатес.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда Ида Галич планирует выйти замуж.