Средства ПВО сбили три украинских БПЛА в небе над Крымом

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Беспилотники были уничтожены в период с 16:50 до 17:20.

Средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Крымом

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В небе над Крымом были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ,

Согласно заявлению, российская система противовоздушной обороны успешно уничтожила три БПЛА в период с 16:50 до 17:20. Отмечается, что все беспилотники были нейтрализованы с использованием дежурных российских средств ПВО.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой о дополнительных поставках систем ПВО, подчеркнув важность зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления обороны страны. Белый дом отреагировал на запрос, подтвердив готовность США активно сотрудничать с Украиной и направить усилия на организацию поставок вооружений через европейские страны. Вашингтон рассматривает эти шаги как ключевое звено в своей стратегии поддержки Украины.

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