В Астрахани прошел международный танцевальный фестиваль LOTUS FEST

Три тысячи танцоров собрались в Астрахани — на масштабном батл-турнире LOTUS FEST. Ведущие хореографы месяцами оттачивали мастерство, чтобы сразиться за любовь зрителей — и самые высокие оценки.



Среди тысяч талантов члены жюри выбрали самых ярких, техничных и экспрессивных. Теперь они получат уникальный шанс представить нашу страну на престижном турнире в Южной Корее. И как отметил глава региона, это придает астраханскому фестивалю особую значимость.

«Астрахань абсолютно однозначно должна была стать главной центральной площадкой танцевальной индустрии. Поскольку у нас великолепная школа и инициативная молодежь. И для молодежи созданы все необходимые условия. Второй раз проводим и я очень надеюсь, что будем проводить в следующем и последующие годы», — рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. .

LOTUS FEST уже приобрел статус одного из ведущих фестивалей. Об этом говорит количество участников, которое в этом году выросло в 2 раза. На сцене сошлись конкурсанты из почти 70 регионов России. А также из Казахстана, Бразилии, Канады и Франции. От самых юных исполнителей — до опытных мастеров с мировым именем.