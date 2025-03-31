Россиянки Андреева и Шнайдер в паре выиграли теннисный турнир в Майами

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Это их второй в карьере титул в парном разряде.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли в финале WTA-1000

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

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Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в Майами в парном разряде.

Девушки обыграли испанскую спортсменку Кристину Букшу и японку Мию Като. Игра длилась полтора часа и закончилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Россиянки начали побеждать еще в самом начале соревнования, но во время первого сета пошел дождь и было принято решение приостановить матч. После перерыва соперницы взяли вверх на тай-брейке, несмотря на это Мира и Диана смогли одержать победу.

К слову, это уже второй титул в парном разряде для россиянок. В прошлый раз они выиграли турнир категории WTA-500 в австралийском городе Брисбен.

Причем по престижности выше соревнований WTA 1000 является только «Большой шлем» и Итоговый турнир. За победу Мирра и Диана получили 457 тысяч призовых долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе.

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