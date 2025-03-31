Силовики пресекли деятельность группы саентологов в Калининградской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Возбуждено уголовное дело об организации нежелательной деятельности.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; УФСБ по Калининградской области; 5-tv.ru

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Деятельность группы саентологов пресекли силовики в Калининградской области. Возбуждено уголовное дело по статье 284-й УК РФ («Осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности»). Об этом сообщает УФСБ по Калининградской области.

По сообщению силового ведомства, житель региона создал группу международной церкви саентологии. Он изучал материалы из источников американских компаний — «Церкви духовной технологии» (CST)* и «Всемирного института саентологических организаций» (WISE)*.

Кроме того, он постоянно консультировал различные отечественные компании и работал спикером в обеих нежелательных организациях более 20 лет.

В данный момент он арестован. В его жилом помещении и рабочем офисе были проведены обыски. Сотрудники силового ведомства нашли литературу, материалы группировок и данные о других членах ячейки.

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность компаний CST и WISE нежелательными в государстве в сентябре 2021 года, а еще в 2016 году Верховный суд России постановил ликвидировать религиозные ячейки саентологов.

* — деятельность организаций признана нежелательной в Российской Федерации

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