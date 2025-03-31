Инвестиции в отрасль: что Путин обсудил на встрече с главой «Роскосмоса»

Ядерная космическая программа войдет в состав профильного национального проекта.

Ядерная космическая программа войдет в состав профильного национального проекта. Внимание также уделят пилотируемым полетам и привлечению в отрасль частных инвестиций. О масштабных планах сегодня говорили в Кремле.

Президент России Владимир Путин встретился с главой Роскосмоса. На эту должность Дмитрий Баканов назначен в феврале. Он уже успел войти в курс дела и рассказал президенту о первоочередных задачах.

«Сделаю все, чтобы Ваше доверие оправдать. Космос для России — это не просто отрасль, это гордость, и в обществе очень большой запрос на то, чтобы мы всегда сохраняли лидирующие позиции на мировой арене. Из первоочередных задач, которые вижу — это донастройка национального проекта в соответствии с Вашими поручениями по его комплексности и взаимоувязке всех элементов», — сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос».

«Не нужно говорить о том, насколько важна космическая деятельность. Она важна вообще в целом в мире, для всех стран, но для нашей страны, которая всегда гордилась тем, что является лидером по очень многим направлениям, первооткрывателем по очень многим направлениям деятельности исследования космоса, конечно, это важно вдвойне, втройне», — ответил глава государства.

Дмитрий Баканов раньше работал в структуре «Роскосмоса», а потом в Министерстве транспорта занимался внедрением навигационных технологий на базе спутниковой группировки ГЛОНАСС.

Владимир Путин отметил и интересный факт в биографии главы госкорпорации, он родился в Казахстане, в городе Ленинск — сейчас это Байконур.