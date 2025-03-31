Умер актер из фильма «Три мушкетера»

Испанский актер Анхель дель Позо, сыгравший в известной кинокартине «Три мушкетера», ушел из жизни в возрасте 90 лет.

О смерти артиста стало известно из сообщения издания Larazon. Причина на данный момент не ясна. Обстоятельства уточняются.

Родной город Анхеля — Мадрид, где он родился в 1934 году. Творческий путь в кино артист начал в 1960 году. Завершил карьеру он в 1980 году.

За два десятилетия актер сумел получить роли примерно в 70 фильмах и сериалах. Поклонникам он запомнился по ролям в фильмах «Три мушкетера», «Остров сокровищ», «Восстание наемников» и «Сдавайся и расплатись».

Уточняется, что весной 2020 года актер переболел COVID-19, от которого в итоге благополучно вылечился. В том же году ему на фестивале вестернов AWFF в Испании вручили награду за вклад в киноиндустрию.

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