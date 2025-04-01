Курьерам на электровелосипедах могут запретить езду по тротуарам

Курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам. Об этом говорит протокол заседания в правительстве, с ним ознакомились «Известия».

Критерием в этом вопросе станет мощность двигателя. Если таковая в режиме длительной нагрузки будет превышать 250 Вт, такие транспортные средства предлагается приравнивать в законодательной базе к мопедам. И ездить на таких «мопедах», соответсвенно, по тротуарам будет запрещено.

«Различные варианты регулирования прорабатываются с заинтересованными ведомствами, парламентариями и профильными экспертами. Окончательное решение по указанному вопросу примут по итогам обсуждения…» — уточнили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге прошел второй этап проверок курьеров на электровелосипедах. В ходе рейда остановили 200 транспортных средств. Изъятый электротранспорт увезли на экспертизу. Нарушителям грозят штрафы от 6,5 до 16,5 тысячи рублей.

Интересовали полицейских не только характеристики техники и соблюдение правил дорожного движения. Мигрантов также проверили на чистоту перед законом. В итоге 13 курьеров отправили в специальный центр для иностранцев. Выяснилось, что они находятся в России нелегально.