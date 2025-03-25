В Петербурге прошел второй этап проверок курьеров на электровелосипедах

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Рейд выявил многочисленные нарушения, от несоответствия техники требованиям безопасности до нелегального пребывания в стране.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Более 160 электровелосипедов изъяли полицейские в Санкт-Петербурге. В городе стартовал второй этап усиленных проверок курьеров.

В ходе рейда остановили двести транспортных средств. Изъятый электротранспорт увезли на экспертизу. Нарушителям грозят штрафы от 6,5 до 16,5 тысячи рублей.

Интересовали полицейских не только характеристики техники и соблюдение правил дорожного движения. Мигрантов также проверили на чистоту перед законом. В итоге 13 курьеров отправили в специальный центр для иностранцев. Выяснилось, что они находятся в России нелегально.

Еще девяти иностранным гражданам вскоре тоже придется покинуть нашу страну. Нашлись основания для сокращения срока их пребывания.

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