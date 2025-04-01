Воплотят легенд: кто сыграет участников The Beatles в картинах Сэма Мендеса

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Объявлен актерский состав биографических лент про The Beatles

Воплотят легенд: кто сыграет участников The Beatles в картинах Сэма Мендеса

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency

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Каждому из состава культового коллектива будет посвящен отдельный фильм.

Стали известны имена актеров, которые сыграют легендарный квартет The Beatles в фильмах режиссера Сема Мендеса. Об этом сообщила кинокомпания Sony Pictures на своей странице в социальной сети Х.

На роль музыканта Пола Маккартни утвердили актера Пола Мескала. Вокалиста Джона Леннона исполнит Харрис Дикинсон. В барабанщика Ринго Старра перевоплотится Барри Кеоган, а гитариста Джорджа Харрисона воплотит на экранах Джозеф Куинн.

Всего будет четыре фильма, рассказывающих историю каждого участника знаменитого коллектива. Ленты будут связаны друг с другом общим сюжетом. Этот многосерийный байопик получил название: The Beatles — A Four-Film Cinematic Even или «The Beatles — кинематографическое событие в четырех фильмах».

Все картины выйдут на экраны в апреле 2028 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гитару лидера рок-группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе. Во время торгов стоимость музыкального инструмента выросла более чем в три раза.

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Воплотят легенд: кто сыграет участников The Beatles в картинах Сэма Мендеса

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