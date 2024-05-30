Гитару лидера рок-группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 38 0

Гитару Джона Леннона продали на аукционе в США за 2,85 миллиона долларов

Гитару лидера рок-группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе

Фото: Reuters / Caitlin Ochs

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Во сколько оценили инструмент легендарного музыканта?

Гитару лидера легендарной британской рок-группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе Julien's Auctions в США. Об этом сообщили в пресс-службе аукционной компании.

Лот был продан за 2,85 миллиона долларов (порядка 250 миллионов рублей). Первоначальная цена 12-струнной гитары марки Framus Hootenanny составляла 600-800 тысяч долларов. Но в итоге сумма увеличилась более чем в три раза. В пресс-службе аукционного дома подчеркнули, что этот инструмент занял почетное пятое место в списке самых дорогих гитар.

Стоит упомянуть, что инструмент побывал в руках не только Джона Леннона, но и его коллеги — Джорджа Харрисона. Акустическую гитару использовали для записи пятого студийного альбома The Beatles в 1965 году под названием «Help!», музыку из которого можно услышать в комедийном мюзикле «На помощь!».

Также Леннон играл на ней при записи альбома «Rubber Soul».

Ранее 5-tv.ru писал, как на аукционе продали вещь самого богатого пассажира из фильма «Титаник» — но этот предмет оказался почти в два раза дешевле гитары Джона Леннона.

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