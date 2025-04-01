Ужасная «классика»: какие знаменитые фильмы претендовали на звание худших

Все они становились номинантами антипремии «Золотая малина».

Многим известна кинопремия «Оскар», пожалуй, самая знаменитая из американских наград. Ее можно получить за самый лучший сценарий, сыгранную роль, операторскую работу и даже визуальные эффекты. Церемония награждения проводится ежегодно с 1929 года.

Однако в кинематографе существует и противоположный «приз», его вручают тем картинам или актерам, которые, наоборот, были самыми худшими — «Золотая малина». Победители определяются посредством голосования.

Часто случаются так, что фильмы, любимые миллионами зрителей, попадают малиновый антисписок. О таких картинах подробнее — в материале 5-tv.ru.

Откуда взялась награда

Антипремия «Золотая малина» была учреждена американским публицистом Джоном Уилсоном в 1980 году. Уже 31 марта 1981 в Лос-Анджелесе состоялась первая «раздача» наград, она проводилась в гостиного Уилсона. Событие широко освещалось в СМИ.

«АнтиОскар» выдают, обычно, в скромной обстановке и длится мероприятие всего лишь час. Обычно звездные лауреаты редко забирают свои статуэтки. Исключением являются режиссер Пол Верховен, актер Том Грин, а также актрисы Хэлли Берри и Сандра Буллок. Вот уже кому мнения критиков, действительно, не важны. Браво!

Почему именно малина стала символом неодобрения? Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry, то есть малины, которое в составе сленгового выражения blowing a raspberry означает презрительное или насмешливое отношение к чему-либо.

Лауреатов определяет жюри одноименного фонда (Golden Raspberry Award Foundation) через тайное голосование. В него входят более 500 человек из 12 стан мира. Но это далеко не всегда эксперты в области кинематографа, ведь войти в состав может абсолютно каждый. Для этого нужно зарегистрируется на сайте премии и заплатить членский взнос.

Трофей соответственно тоже максимально не торжественный. Это обычная пластиковая статуэтка в виде ягодки, покрытая золотой краской. Ее стоимость составляет около пяти долларов.

Незавидная награда присуждается в десяти номинациях. В частности, «Худший фильм», «Худший актер/актриса», «Худший актер/актриса второго плана», «Худший режиссер» и «Худший сценарий». Иронично, что в 2017 году появилась дополнительная категория «Так ужасно, что понравилось».

В 2015 появилась номинация, которая позволила прошлым лауреатам реабилитироваться. Приз за восстановление репутации. К слову, первым награжденным стал Бен Аффлек.

Интересные факты

Обладателем наибольшего количества незавидных наград является Сильвестр Сталлоне. Он получил десять «малин» в номинациях «худший актер XX века». Однако впоследствии ему достался приз за восстановление репутации.

На втором месте находится певица Мадонна. Жюри посчитали ее актерский опыт неудачным. Она получала «Золотую малину» из-за участия в съемках «Шанхайского сюрприза» (1986), а также картин «Кто эта девчонка?» (1987), «Тело как улика» (1993), «Лучший друг» (2000) и «Унесенные» (2002).

Кроме того, «Золотой малины» был удостоен президент США Дональд Трамп. В 2019 году он получил статуэтки за худшую актерскую игру в фильме «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». В этих картинах он играл самого себя.

Первыми, кто стал обладателем позолоченной ягодки стали были актер — Нил Даймонд за участие в проекте «Певец джаза», актриса — Брук Шилдс, сыгравшая в «Голубой лагуне», а также режиссер — Пол Верховен за ленту «Шоугелз».

Однако следующие семь картин заслуживают отдельного внимания. Несмотря на признание неудачными, они и актеры, игравшие в фильмах, обзавелись мощной базой фанатов.

«50 оттенков серого»

На первом месте списка лауреатов «Золотой малины» стоит фильм «50 оттенков серого». Это экранизация одноименного романа писательницы Эрики Леонард, известной по псевдониму Э. Л. Джеймс.

Фильм «50 оттенков серого» получил в 2016 году «Оскар» за лучшую песню, а также «Золотой глобус» в аналогичной номинации. И он же собрал целый список номинаций, по которым, в итоге, и получил антинаграду. А именно «Худший фильм», «Худшая мужская роль» (Джейми Дорнан), «Худшая женская роль» (Дакота Джонсон), «Худший сценарий» и «Худший экранный ансамбль».

Фото: Кадр из кф «Пятьдесят оттенков серого», реж. Сэм Тейлор-Джонсон, 2015 г.

«Индиана Джонс и Королевство хрустального Черепа»

Данная кинокартина стала примером того, что даже если ваш режиссер — Стивен Спилберг, это все равно не гарантия положительных отзывов. Несмотря на захватывающий сюжет и неизменную харизму Харрисона Форда, картина не получила достойной популярности среди жюри. В 2009 году ее удостоили «Золотой малины» в категории «Худший ремейк, сиквел или пародия».

При этом проект номинировали на награду «Сатурн» как «Лучший научно-фантастический фильм», «Лучшие спецэффекты», «Лучший режиссер (Стивен Спилберг)» и «Лучший актер (Харрисон Форд).

Фото: Кадр из кф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», реж. Стивен Спилберг, 2008 г.

«Женщина-кошка»

Раз мы уже заговорили про Холли Берри, нельзя обойти стороной ту самую картину, за которую она и получила пластиковую ягодку. В 2004 году она сыграла в фильме «Женщина-кошка».

По мнению критиков, это была неудачная попытка создать фильм про супергероя. При бюджете в 100 миллионов долларов картина собрала в США всего лишь чуть больше 40 миллионов.

В 2005 году фильм получил антипремии за худший сценарий и худший фильм. При этом Холли Берри наградили «малиной» за худшую женскую роль.

«Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

История об эксцентричном детективе, который занимается поиском пропавших животных, не смогла ни повеселить, ни умилить критиков из тайного списка «Золотой малины». А фирменные ужимки исполнителя главной роли, вероятно, и вовсе наскучили. Чего греха таить — они одинаковые в каждом фильме.

«От заката до рассвета»

Многие миллениалы помнят этот шедевр киноиндустрии, который в 1996 году получил награду «Сатурн» как лучший фильм ужасов. Тем более, в нем играли такие яркие звезды, как Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Сальма Хайек, Дэнни Трехо и другие.

И хоть Квентин Тарантино был в этом проекте одновременно как режиссер и актер, именно его номинировали на «Малину» за худшую мужскую роль второго плана.

«Пятый элемент»

Еще один пример того, что «Золотая малина» не всегда может быть объективна, это лента «Пятый элемент». Ведь режиссером является Люк Бессон, когда-то считавшийся одним из столпов современного кинематографа.

Картина была номинирована на многие награды, но вместе с тем ей полагались и пластиковые малинки. Фильм чуть не получил «Худшую актрису второго плана». Кроме того, жюри «Золотой малины» почему-то сильно не понравился Крис Такер в роли телезвезды Руби Рода. По мнению фанатов фильма, именно он на пару с Брюсом Уиллисом вывез весь проект.

«Сумерки. Сага. Новолуние»

Сцены с картин франшизы с участием Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона давно разлетелись мемами по просторам интернета. Но и это не отменяет того факта, что фильмы вырастили на себе огромную аудиторию поклонников.

Цифры говорят сами за себя. Первая часть при бюджете в 37 миллионов долларов собрала в кинотеатрах около 193 миллионов. И это только в США.

Фото: Кадр из кф «ИСумерки. Сага. Новолуние», реж. Крис Вайц, 2009 г.

Первую часть номинации «Золотой малины» обошли стороной, а вот вторая едва не получила «антиОскар» за худший сценарий и худшую мужскую роль второго плана. Картина также чуть не стала лауреатом номинации «Худший сиквел», но тоже обошлось.

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