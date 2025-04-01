«Дали дату призыва: Глеб Калюжный уходит в армию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 142 0

Продюсер Сухов: в конце мая Глеб Калюжный отправится на срочную службу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В марте появилась информация о том, что артист уклоняется от срочной службы.

В конце мая актер Глеб Калюжный уходит в армию. Об этом 5-tv.ru рассказал продюсер артиста Григорий Сухов.

По словам представителя Калюжного, актер не получал отсрочки ради съемок или по какой-то другой причине, как сообщалось ранее в ряде СМИ.

«Слово „отсрочка“ немножко неуместно. Он был в военкомате. Ему дали дату призыва на конец мая, все», — пояснил Сухов.

В марте появилась информация о том, что артист уклоняется от срочной службы. Свою вину Калюжный признал и обязался отправиться в армию, а также оплатить выписанный штраф.

Сейчас 26-летний актер задействован в съемках военно-патриотического фильма про добровольца, который участвует в освобождении Мариуполя, чтобы спасти свою мать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глеб Калюжный порвал со своей возлюбленной — пиарщицей Иды Галич Анной Титовой. Экс-возлюбленная артиста старше его на десять лет.

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