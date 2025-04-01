Минздрав России доработал проект правил освидетельствования водителей

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Изменения коснутся порядка взятия анализов, а также исчезнет необходимость указывать конкретное название психотропных веществ в крови автовладельцев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Министерство здравоохранения Российской Федерации доработало правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Планировалось, что, когда в анализах водителя найдены «психотропные» и «одурманивающие» вещества, врач должен указывать конкретное название препарата. Но в ходе общественных обсуждений от этой идеи отказалась. Решили, что норма может привести к «коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц».

Минздрав намерен с 1 сентября 2025 года изменить правила проведения освидетельствования. Среди основных нововведений — разрешение брать кровь у тяжело раненных в ДТП без обязательного «выдоха в трубочку».

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