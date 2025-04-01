Крокодил сбежал из частного дома в Подмосковье

После бурного застолья в подмосковном поселке не досчитались крокодила. Об этом рассказали очевидцы, которые вначале приняли это за первоапрельскую шутку.

В сети появились кадры крокодила. Двухметровый хищник сумел как-то выбраться из дома. Прибывшие специалисты, нашли беглеца отдыхающим в ближайшем озере. Его скрутили и увезли. Впрочем, по словам ученых, крокодилы могут даже перезимовать подо льдом, они впадают в спячку.