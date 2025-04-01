Крокодил сбежал из частного дома в Подмосковье

Эфирная новость 59 0

Спрятаться от хозяев он решил в озере.

Фото, видео: © РИА Новости/Артур Лебедев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После бурного застолья в подмосковном поселке не досчитались крокодила. Об этом рассказали очевидцы, которые вначале приняли это за первоапрельскую шутку.

В сети появились кадры крокодила. Двухметровый хищник сумел как-то выбраться из дома. Прибывшие специалисты, нашли беглеца отдыхающим в ближайшем озере. Его скрутили и увезли. Впрочем, по словам ученых, крокодилы могут даже перезимовать подо льдом, они впадают в спячку.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.50
1.82 92.43
2.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:29
Владимир Путин подписал закон о защите от кибермошенничества
18:13
Курицу не едим? Что можно и нельзя делать 2 апреля
18:05
«Энергетические объекты РФ подвергаются атакам»: Лавров о заявлениях на Совбезе
17:59
Сергей Собянин рассказал об уникальных разработках «новаторов Москвы»
17:57
Патрушев заявил о важности мониторинга использования лицензий на недра РФ
17:45
Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

Сейчас читают

Карьера завершена? Александр Емельяненко оказался в инвалидном кресле
«Дали дату призыва: Глеб Калюжный уходит в армию
Мужчина убил жену лопатой и спрятал ее тело в бочку в Ставропольском крае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп