Курицу не едим? Что можно и нельзя делать 2 апреля

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

В православных храмах 2 апреля чтят память мученицы Фотиньи Самарянки

Курицу не едим: что можно и нельзя делать в праздник 2 апреля 2025 года

Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По народному календарю в этот день чтят память Фотиньи Колодезницы.

Православные храмы 2 апреля вспоминают мученицу Фотинью, прославленную как Колодезницу. В народе этот день традиционно ассоциируется с очищением и исцелением, а также с наблюдениями за погодой, которые обещают помочь предсказать урожай и состояние здоровья. Информационное агентство URA.RU рассказало о приметах и старинных поверьях праздника.

Одной из главных традиций этого дня является набирание воды из колодца, которую, по поверьям, следует использовать для лечения и омоложения. Крестьяне верили, что вода, взятая именно 2 апреля, обладает целебными свойствами.

Ее использовали не только для умывания, но и для полива растений и окропления животных, чтобы обеспечить хороший урожай и защитить от болезней. Молитвы, написанные на бумаге и носимые несколько дней, также считались действенными, если их сжигали на свече.

Девушки, в свою очередь, проводили обряд с льняными тканями, вынося их на улицу и развешивая на солнце. После этого начинали хороводы, что, по народным поверьям, обеспечивало девушкам удачу в поиске жениха.

Важно отметить, что этот день также предписывает несколько запретов: например, нельзя пересчитывать деньги или делиться планами на будущее. К тому же, не рекомендуется есть курицу — считалось, что это может привести к болезни.

В отношении погоды на Фотинью Колодезницу также существует множество примет. Так, дождь, выпавший 2 апреля, обещал хороший урожай грибов, а резкое похолодание — скорое потепление. Если птицы строили гнезда с солнечной стороны, предсказывали холодное лето. Кошки, свернувшиеся в клубок, могли сигнализировать о приближении холодов, а вой собак — о сильном ветре.

История праздника связана с важным библейским событием. Фотина, встретившая Иисуса у колодца, стала одной из первых, кто уверовал в Его слова. После этой встречи она посвятила свою жизнь проповеди христианства, и, несмотря на жестокие гонения, не отказалась от своей веры. Ее мученическая смерть в колодце стала завершением ее духовного пути.

Ранее 5-tv.ru писал, что день смеха теряет актуальность в корпоративной среде.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.50
1.82 92.43
2.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:29
Владимир Путин подписал закон о защите от кибермошенничества
18:13
Курицу не едим? Что можно и нельзя делать 2 апреля
18:05
«Энергетические объекты РФ подвергаются атакам»: Лавров о заявлениях на Совбезе
17:59
Сергей Собянин рассказал об уникальных разработках «новаторов Москвы»
17:57
Патрушев заявил о важности мониторинга использования лицензий на недра РФ
17:45
Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

Сейчас читают

Карьера завершена? Александр Емельяненко оказался в инвалидном кресле
«Дали дату призыва: Глеб Калюжный уходит в армию
Мужчина убил жену лопатой и спрятал ее тело в бочку в Ставропольском крае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп