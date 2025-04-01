Владимир Путин и Ван И обсудили экономическое сотрудничество и мировую повестку

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В Кремле состоялись переговоры президента России и главы МИД Китая, где обсуждались инвестиционные проекты и международная координация.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Стратегические отношения России и Китая — это константа, а не переменная величина. Об этом сегодня говорят в Москве. В столицу с официальным визитом прибыл министр иностранных дел КНР.

Президент России Владимир Путин уже провел переговоры с Ван И. Начались они с передачи дружеского привета председателю КНР Си Цзиньпину. О деталях встречи рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Долгие рукопожатия в президентском кабинете Кремля и беседа за круглым, а точнее знаменитым овальным столом — так принимают друзей.

«Прежде чем мы начнем беседу, сразу же хочу попросить вас передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу господину Си Цзиньпину», — сказал Владимир Путин.

Накануне своего визита Ван И сравнил отношения России и Китая с экспрессом. Как бы не менялся пейзаж за окном, он едет вперед. И, судя по всему, набирает скорость. Одни уже цифры экспорта за 2024 год это подтверждают. Размах — от энергетики до автопрома, роботов и программного обеспечения.

«Сотрудничество между Китаем и Россией никогда не нацелено против третьих сторон. И не поддается помехам извне. Перед нами самая широкая перспектива», — заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

У России и Китая десятки совместных инвестиционных проектов. В ЯМАЛ-СПГ треть вложений — китайские, в Роснефти — пятая часть. Вместе мы работаем в атомной отрасли и металлургии, развиваем промышленность.

«У нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений, и обсудить наше взаимодействие на международных площадках, среди которых ООН, Совбез ООН, а также Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС», — отметил президент.

С момента, когда запад развязал против России гибридную и не только войну, окончательно завершился тот самый разворот на Восток. Более половины наших торговых и инвестиционных проектов теперь в Азии.

Одна из популярных китайских пословиц гласит: дружба — это чистая вода. В этом смысле отношения Москвы и Пекина абсолютно прозрачны. Товарооборот двух стран растет год от года. А Поднебесная становится нашим главным экономическим партнером.

В доме официальных приемов МИД глава министерства Сергей Лавров и Ван И провели полуторачасовые переговоры за закрытыми дверями. Во время открытой части — протокола — о том, как сотрудничество России и Китая меняет мир.

«Видим и ответственность Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене. В этом страны мирового большинства видят, наверное, самый существенный и стабилизирующий фактор в это непростое время», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Эта встреча — то, что на языке дипломатии называется сверкой часов. Большой разговор совсем скоро, уже в мае, пройдет российско-китайский саммит.

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