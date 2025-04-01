Владимир Путин подписал закон о защите от кибермошенничества

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Рекламные звонки и сообщения можно будет заблокировать через оператора, а все входящие вызовы теперь получат маркировку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Россияне теперь смогут через мобильного оператора установить запрет на массовые рекламные звонки и сообщения. А еще сразу станет понятно какая компания предлагает услуги. Все входящие — будут маркироваться.

Владимир Путин подписал сегодня закон о защите россиян от кибермошенничества. Нововведений много. Под запрет попала передача сим-карт третьим лицам. Также можно ввести ограничения на их дистанционную регистрацию.

Также теперь не стоит ждать сообщений от Госуслуг во время телефонного разговора. Закон касается госучреждений и банков. Им запрещено использовать мессенджеры, в том числе telegram, для общения с клиентами.

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