Патрушев заявил о важности мониторинга использования лицензий на недра РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что необходимо повышать эффективность мониторинга компаний, которые используют лицензии на добычу полезных ископаемых. Об этом он рассказал на совещании, посвященном системе управления фондом недр.

«Добыча полезных ископаемых — одна из ведущих сфер экономики нашей страны. При этом бесперебойная добыча требует непрерывного поиска и разведки. Только так можно гарантировать на перспективу наличие достаточных запасов», — сказал он.

По его словам, хоть условия получения лицензии четко регламентированы законодательством, но некоторые компании выполняют обязательства не в полном объеме. Патрушев отметил, что в этом случае необходимо настраивать экономические инструменты так, чтобы у предприятий была заинтересованность.

Помимо этого, на совещании затронули порядок выдачи лицензий на геологическое изучение недр. С момента запуска такого механизма в 2014 году было открыто порядка 700 месторождений, благодаря этому удалось пополнить запасы по ключевым видам ресурсов.

Уточняется, что были и негативные последствия. Некоторые компании получали лицензию, не имея необходимого капитала и компетенций. В связи с этим Минприроды России и Роснедрам предстоит провести оценку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Патрушев призвал обеспечить эффективное управление сырьевой базой.