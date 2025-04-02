Какой будет свадьба? Продюсер высказался об отношениях SHAMAN и Мизулиной

Артист и его избранница умеют сохранять интригу. Смогут ли они утаить бракосочетание, которого так ждут фанаты?

Александр Яковлев, музыкант и первый продюсер заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, поделился мнением о его романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В интервью NEWS.ru он заявил, что искренне рад за бывшего подопечного и желает ему всего самого лучшего. При этом развод Дронова с Еленой Мартыновой, уже второй в его жизни, комментировать отказался.

Как отметил Яковлев, «на ровном месте» люди не разводятся, значит, и у SHAMAN с бывшей супругой был веский повод. Но пристальное внимание к личной жизни знаменитого певца продюсер не одобряет, так как у каждого есть право выбора.

«Главное, чтобы были счастливы», — добавил он.

Александр Яковлев, по собственным словам, не ждет официального приглашения на свадьбу Дронова и Мизулиной, если она вдруг состоится. Не потому, что его не захотят там видеть. Скорее всего, пышного торжества пара устраивать не будет. Вероятно, они тихо распишутся, причем не в Москве, и продолжат интриговать поклонников — в своем стиле.

«Ярик парень загадочный. Я думаю, что все будет неожиданно и никто об этом не узнает. Мне кажется, они куда-нибудь свалят, где-нибудь поженятся на Сахалине, чтобы никто не видел. И благополучно объявят, что они пара теперь официально», — заключил Яковлев.

О романе Дронова и Мизулиной заговорили задолго до публичного заявления. Несмотря на многочисленные совместные появления на мероприятиях, совместный клип и милые ролики в соцсетях, влюбленные не давали фанатам однозначного ответа. А раскрыли свои чувства эффектно — поцелуем на сцене во время концерта SHAMAN «Ты моя» в московском комплексе «Live Арена».

Ранее заслуженный артист рассказал 5-tv.ru, с какими проблемами он сталкивается из-за популярности.