«Живот ходит ходуном»: беременная Ида Галич рассказала о своем самочувствии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Блогер Ива Галич: шевеления малыша в животе можно увидеть

Ида Галич поделилась новостями о течении беременности

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Для блогера этот ребенок станет вторым.

Блогер Ида Галич, которая в скором времени станет мамой во второй раз, рассказала о своем самочувствии. По словам инфлюенсера, сейчас ее живот «во всю ходит ходуном». Этим звезда откровенно поделилась с поклонниками в личном блоге в соцсетях.

Галич опубликовала фотоснимки, на которых она запечатлена на семейном отдыхе в Дубае.

«Я сейчас так сильно чувствую шевеления малышки! Ночью уже можно не только их ощутить, но и увидеть», — отметила она, комментируя самочувствие.

Знаменитость решила провести необычные ассоциации со своими ощущениями от движений ребенка.

«Нежные взмахи бабочки или шевеления рыбки сменились на уверенные такие кувырки и танцы», — пояснила звезда.

Текст для пользователей сети Ида дополнила экранным снимком приложения для беременных, на котором отмечено, что плод достиг размера сипухи — хищной птицы.

«Мы с сипухой желаем вам добрых снов», — иронично заключила Галич.

Несмотря на положение, блогер продолжает активно путешествовать. Она также делилась, что позволила себе бокал вина, разбавленного водой. По словам знаменитости, она не отказывает себе и в кофе. 

В настоящий момент телеведущая уже воспитывает сына Леона, который родился от бывшего мужа бизнесмена Алана Басиева. Отношения с новым избранником бизнесменом Олегом Ледвичем Ида раскрыла летом прошлого года. Пара сообщила о помолвке в начале 2025-го.

Ранее 5-tv.ru писал, какие запреты для беременных нарушает Ида Галич.

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