В Госдуме предложили запретить детям и пьяным выгуливать опасные породы собак

Эфирная новость 25 0

Парламентарии уверены, что юные владельцы таких питомцев могут не совладать с животными, если они начнут проявлять агрессию.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Государственную Думу сегодня внесены поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые подразумевают запрет на выгул собак потенциально опасных пород. Во-первых, для детей до 16 лет, во-вторых, заводчикам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сейчас в списке только 12 пород, большая часть из них достаточно редкие. Хотя есть питбульмастифы, бразильские бульдоги, северокавказские овчарки. В первую очередь в этом перечне собаки, которые используются для травли или так называемые аборигенные породы, с которыми не велась селекция на лояльность к человеку. Хотя уже есть предложения добавить такие породы, как ротвейлеры и алабаи. Но, так или иначе, детей и пьяных, начнут штрафовать полицейские.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

5:15
Убирать зонтики рано: какая погода ожидает москвичей 2 апреля
4:51
Почему ребенок не выговаривает звук «р» — разбираемся в причинах с логопедом
4:39
В Госдуме предложили запретить детям и пьяным выгуливать опасные породы собак
4:30
Легкие не справляются: названы влияющие на развитие одышки заболевания
4:12
«Валера всегда помогает»: как Татьяна Буланова делит семейный бюджет с молодым мужем
3:54
Есть условие: США могут ввести пошлины против сотрудничающих с РФ стран

Сейчас читают

«Дали дату призыва: Глеб Калюжный уходит в армию
Мужчина убил жену лопатой и спрятал ее тело в бочку в Ставропольском крае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп