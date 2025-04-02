В Госдуме предложили запретить детям и пьяным выгуливать опасные породы собак

В Государственную Думу сегодня внесены поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые подразумевают запрет на выгул собак потенциально опасных пород. Во-первых, для детей до 16 лет, во-вторых, заводчикам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сейчас в списке только 12 пород, большая часть из них достаточно редкие. Хотя есть питбульмастифы, бразильские бульдоги, северокавказские овчарки. В первую очередь в этом перечне собаки, которые используются для травли или так называемые аборигенные породы, с которыми не велась селекция на лояльность к человеку. Хотя уже есть предложения добавить такие породы, как ротвейлеры и алабаи. Но, так или иначе, детей и пьяных, начнут штрафовать полицейские.