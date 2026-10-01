На Пятом канале акция «День добрых дел» для Марка из Самары

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Ребенок страдает от рака крови.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Герой нашей следующей истории — четырехлетний Марк. Ребенок страдает от рака крови. Мальчик уже прошел курсы химиотерапии. Однако для полного выздоровления нужна пересадка костного мозга. А чтобы чужие клетки прижились, требуется еще и специальный препарат. Мы с вами можем помочь — спасти Марку жизнь.

Счастье четырехлетнего Марка: рядом родители, любимые игрушки, он дома, а не в больничной палате. Правда, квартира съемная, и скоро опять к врачам. Родители привезли сына из Самары в Петербург. Ему предстоит серьезная операция.

У Марка рак крови, он уже прошел несколько химиотерапий. А началось все в начале этого года совсем с другого диагноза. У ребенка сильно болели ноги. Сначала врачи решили — реактивный артрит, но лечение не помогало. Пункция костного мозга показала — это острый лимфобластный лейкоз.

«Очень было тяжело. Видели, как ему было тяжело. И то, что я не могла ему помочь как мама. Смотреть, как он мучается, как он плачет, как ему тяжело, это очень тяжело», — рассказывает Екатерина Фурсова, мама Марка.

Они весь этот год провели в больницах. Никакого больше детского сада, друзей. Марк все понимает, но осознать, с какой серьезной болезнью столкнулся в свои четыре года, пока не может.

После химиотерапии у мальчика больше не болят суставы, но выйти в ремиссию удалось только после третьего курса сильных препаратов. Чтобы рак не вернулся, нужна пересадка костного мозга. Ее проведут врачи в Петербурге. Донор уже найден — совпадение идеальное. Но впереди самый опасный этап. Сразу после пересадки нужны специальные препараты, которые защитят организм ребенка от грибков и бактерий. И еще один — от реакции, при которой донорские клетки могут атаковать организм.

«Для того чтобы донорские клетки имели возможность прижиться в организме, мы вводим пациента в состояние искусственного иммунодефицита. Для этого нам и нужен этот препарат», — объясняет детский онколог Елизавета Королева.

На всю сопроводительную терапию длиной в год нужно 1 721 915 рублей. Для семьи Марка, в которой есть еще ребенок, это очень большая сумма.

Без этих препаратов трансплантация может закончиться трагедией: организм Марка останется без защиты. А ведь до нормальной жизни ребенка — буквально один шаг, и помочь его сделать можем мы с вами, все вместе.

Давайте вместе поможем Марку. Сделать это просто! Достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 24-25. Большое вам спасибо.

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