На Украине начали демонтаж второго связанного с Петром I памятника

Эфирная новость 63 0

Власти Полтавы объявили о сносе памятника Петру I

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автором стал известный русский архитектор и художник Александр Брюллов, брат Карла Брюллова.

Избавляются украинские вандалы и от исторического наследия. В Полтаве начали демонтаж памятника, посвященного Петру Первому — XIX века. Именно на этом месте месте, по историческим данным, первый российский император останавливался после Полтавской битвы. Автор величественного монумента — русский архитектор и художник Александр Брюллов. Все скульптурные части были изготовлены в Петербурге.

После демонтажа памятник обещают передать на хранение музею «Поля Полтавской битвы»



+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:50
Хватал ее и душил: соседи рассказали о «повадках» сожителя Татьяны Овсиенко
9:42
Четыре села: утро на Алтае началось с землетрясения
9:29
Forbes назвал имена богатейших людей мира
9:16
В Иркутске задержали женщин, обеспечивших незаконное пребывание 230 мигрантам
9:10
Пора менять масляный фильтр: как выбрать надежную защиту двигателя
9:01
За ночь над Россией сбили 93 беспилотника

Сейчас читают

«В каждом из нас два человека»: умер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена
«Любим роскошь»: Илья Гуров оценил образ жизни обеспеченных россиян
Почему ребенок не выговаривает звук «р» — разбираемся в причинах с логопедом
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп