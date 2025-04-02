Forbes назвал имена богатейших людей мира

Forbes: Самый богатый человек в мире — Илон Маск

Фото, видео: Reuters/Vincent Alban; 5-tv.ru

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В 2025 году список увеличился на 247 позиций — это стало самым большим показателем в истории рейтинга.

Самым богатым человеком в мире по версии Forbes вновь признан Илон Маск. Акции его компаний заметно выросли в цене, что и позволило вернуться на вершину списка, который годом ранее возглавил Бернар Арно.

Forbes подчеркивает: Илон Маск вообще стал первым человеком, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов! На втором месте — расположился Марк Цукерберг. Стоимость его активов оценили в 216 миллиардов. Строчкой ниже — основатель «Амазон» Джефф Безос. Он оказался беднее на один миллиард.

Журнал также публикует рейтинг самых богатых мировых знаменитостей. В нем первые два места — режиссеры Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Третью строчку удерживает легенда баскетбола — Майкл Джордан. Что касается российских богачей, то по версии издания, число миллиардеров у нас достигло 146 человек — и это новый рекорд.



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