«Оплакать и погоревать»: Ольга Орлова рассказала о разводе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Певица Орлова: пережить боль и горечь при разрыве отношений невозможно

Ольга Орлова заговорила о разводе

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нынешний муж исполнительницы — бизнесмен Валерий Маслов.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова прокомментировала запрос подписчиц, желающих узнать ее мнение о том, как действовать при разводе. Поклонницы исполнительницы часто задавались вопросом, как пережить травмирующее событие, и звезда ответила в соцсети.

«Я не знаю, какой вы ждете от меня ответ. Возможно, как пережить развод без боли и горечи, но у меня этого рецепта нет. Я считаю, что это невозможно», — пояснила артистка.

Однако одну рекомендацию женщинам, оказавшимся в затруднительном положении, она все же дала. Ольга посоветовала справляться со стрессом через проявление эмоций.

«У всех индивидуальные переживания, но самое важное — уметь эту ситуацию оплакать, погоревать столько, сколько вам нужно», — добавила она.

Исполнительница полагает, что такой непростой шаг, как разрыв отношений, может послужить «зоной роста» и стимулом для «работы над ошибками», чтобы в будущем выстраивать гармоничную связь с новым избранником.

В настоящее время звезда замужем за бизнесменом Валерием Масловым. Официальный брак пара заключила в 2021 году. В 2023 году у возлюбленных родилась дочь Анна.

Пользователи сети недавно упрекали Ольгу в том, что она увела бывшего мужа предпринимателя Александра Карманова из семьи.

Однако сама Орлова категорично опровергла данные предположения. Карманов и Орлова были женаты с 2000-го по 2004 годы. У них есть общий сын Артем. Экс-супруги разошлись без скандалов и остались в нормальных отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась Ольга Орлова после 45 лет.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:32
В Магаданской области возобновляют поиски пропавших туристов
11:20
У чиновников изъяли коррупционное имущество на 500 миллиардов рублей в 2024 году
11:04
Генпрокурор Краснов: проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов
11:02
В Нижнем Новгороде мошенники наживались на пенсионерах под видом газовщиков
10:49
Битва за детей: между Ким Кардашьян и Канье Уэстом разразился скандал
10:44
Праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем престижной премии

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
Почему ребенок не выговаривает звук «р» — разбираемся в причинах с логопедом
Джан Яман посетил Москву: какое блюдо покорило звезду турецких сериалов
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп