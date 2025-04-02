В Нижнем Новгороде мошенники наживались на пенсионерах под видом газовщиков

Суд Нижнего Новгорода отправил под арест главу компании, чьи сотрудники обманывали пожилых людей, выманивая у них крупные суммы. Под предлогом срочной необходимости ремонта газового оборудования лже-специалисты навязывали пенсионерам ненужные услуги, беря за это десятки и даже сотни тысяч рублей. Как действовали мошенники, рассказал корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Этот адрес Светлана Павлова запомнит навсегда. Не роскошное здание, а колл-центр, где таких же, как она, обманывают псевдогазовщики. В конце коридора — захламленная комнатушка, где сидит Алексей Седов, возомнивший себя газовым королем. Тот, кто придумал, как превратить страх людей в наличные. Но когда в дверях увидел телекамеру, директор вдруг забыл, кто он.

Показательные спектакли разыгрывают в основном перед пожилыми людьми. Как правило, они чаще всего становятся жертвами и добровольно выкладывают крупные суммы. Пенсионерка Светлана Павлова рассказывает: трое «специалистов» ворвались в ее квартиру, представились сотрудниками государственной компании и убедили, что ей срочно нужно заменить газовое оборудование.

«Ой, у вас протекает там, протекает здесь. Кроме того, у вас там не стоят краники, которые положено. Это нарушение, вас за это оштрафуют», — рассказала о навязывании услуг потерпевшая Светлана Павлова.

Причем они не просто уговаривают, а отрабатывают заранее заготовленный сценарий. Скрипт прост: «Взрыв — штраф — смерть». И вуаля — пенсия уже перекочевывает в карманы мошенников.

«Пока двое отвлекают, начинают ездить по ушам, третий полез в оборудование, и вдруг каким-то мистическим образом шланг остался у него в руках. При том, что все газовое оборудование в квартире было рабочее», — поделилась дочь потерпевшей Наталья Павлова.

Ну а за новый шланг, который в обычном магазине стоит триста рублей, лже-газовщики запросили аж три тысячи шестьсот рублей. То есть почти в десять раз больше. И это они только размялись. А после этого и вовсе выставили растерянной пенсионерке счет на 17 тысяч рублей. Откуда взялись такие цены, руководитель фирмы объяснить не может. И как попугай лишь повторяет: он не руководитель. Добиться хоть каких-то вразумительных ответов не смогла и полиция. Директор до последнего ломает комедию.

И, судя по реакции, Алексей Седов до последнего уверен — ситуацию удастся замять. Однако вместо теплого офиса — спецбокс и до пяти лет колонии. На суде разыгрывает новый спектакль. На этот раз он внезапно теряет зрение.

«Происходит какой-то очень интересный театр одного актера. Он заявил, что у него миллион глазных болезней, что ему срочно нужна скорая помощь», — рассказала Наталья Павлова.

Но вот обмануть врачей уже не получилось. Сейчас он остается под стражей на трое суток. Ровно столько нужно следствию, чтобы собрать все доказательства и выяснить: скольких еще пенсионеров якобы «спасла» от чрезвычайных происшествий эта фирма, оставив при этом без копейки.