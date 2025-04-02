В 2025 году в Москве откроется еще четыре станции Троицкой линии метро

До конца года в Москве откроют четыре станции Троицкой линии метро — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Цифровые станции в Москве оснащены улучшенными турникетами, стойками информации с чат-ботом, а также автоматами по продаже билетов с расширенными функциями.

«В 2025 году планируем <… > ввести два новых электродепо — «Столбово» и «Южное», выпустить на Замоскворецкую линию больше 200 вагонов «Москва-2024», — рассказал мэр.

В прошлом году в Москве открыли восемь новых станций метро, напомнил градоначальник — семь станций Троицкой линии, среди которых «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская», — они улучшили транспортное обслуживание более 900 тысяч горожан.

Также открыта новая конечная станция «Потапово» Сокольнической линии, благодаря которой метро рядом с домом получили 50 тысяч москвичей.