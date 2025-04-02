В 2025 году в Москве откроется еще четыре станции Троицкой линии метро

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 11 0

Они будут оснащены улучшенными турникетами и не только.

В 2025 году в Москве откроется еще четыре станции Троицкой линии метро

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До конца года в Москве откроют четыре станции Троицкой линии метро — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Цифровые станции в Москве оснащены улучшенными турникетами, стойками информации с чат-ботом, а также автоматами по продаже билетов с расширенными функциями.

«В 2025 году планируем <… > ввести два новых электродепо — «Столбово» и «Южное», выпустить на Замоскворецкую линию больше 200 вагонов «Москва-2024», — рассказал мэр.

В прошлом году в Москве открыли восемь новых станций метро, напомнил градоначальник — семь станций Троицкой линии, среди которых «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская», — они улучшили транспортное обслуживание более 900 тысяч горожан.

Также открыта новая конечная станция «Потапово» Сокольнической линии, благодаря которой метро рядом с домом получили 50 тысяч москвичей.

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:32
Следственный комитет расследует убийства мирных жителей в Курской области
14:15
В 2025 году в Москве откроется еще четыре станции Троицкой линии метро
13:59
«Веко надулось»: школьник в Приморье воткнул ручку в глаз однокласснице
13:46
Путин поручил создать механизм блокировки звонков от мошенников
13:33
Путин пригласил главу Абхазии Гунбу на празднование 80-летия Победы в Москву
13:21
Больше, чем у Бурунова? Какие гонорары ждут Ефремова после освобождения

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
Джан Яман посетил Москву: какое блюдо покорило звезду турецких сериалов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп