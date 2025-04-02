В России будет создана рабочая группа по организации отдыха и оздоровлению детей. Возглавят ее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и зампредседателя Государственной Думы Ирина Яровая. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в официальном Telegram-канале.

В данный момент, по словам депутата Госдумы, ситуация с отдыхом детей в государстве находится в неудовлетворительном состоянии. Дело в том, что большая часть лагерей в РФ (83%) находятся в черте городов. При этом, они закреплены за школой, соответственно, дети проводят в них меньше четырех часов в день.

В крупных федеральных оздоровительных центрах или лагерях мест гораздо меньше, чем детей — всего несколько тысяч школьников успевают попасть в списки, хотя в России их несколько миллионов человек.

Как заметила Харченко, лишь 20% детей смогли поехать в летний лагерь или оздоровительный центр в 2024 году. В данный момент в регионах работает всего 2229 стационарных объектов. На решение этой задачи необходимо более 20 миллиардов рублей. Также далеко не все лагеря доступны для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Необходимо вернуть 20% „кэшбек“ для родителей, оплачивающих путевки для детей и начать восстанавливать инфраструктуру в регионах! Считаю недостаточным финансирование только федеральных центров, в которые могут попасть лишь несколько тысяч ребят в год», — подчеркнула депутат.