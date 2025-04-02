Как выспаться? Врач поделилась советами по улучшению сна

Для избавления от бессонницы важно соблюдать простые правила гигиены.

Агнозия сна — редкое расстройство, при котором человек уверен, что не спит, несмотря на все физические доказательства обратного. В отличие от бессонницы, здесь речь идет не о проблемах с засыпанием, а о нарушении восприятия самого сна. О причинах, симптомах и способах лечения URA.RU рассказала врач Полина Лепилова.

«Нарушения сна можно предотвратить, следуя нескольким простым правилам гигиены сна: спать в прохладном темном помещении с температурой 18–21°C и влажностью 40–60%; за час до сна отказаться от использования гаджетов; ложиться и вставать в одно и то же время», — поделилась эксперт.

Если же нарушение сна продолжается более двух недель, несмотря на соблюдение всех рекомендаций, стоит обратиться к специалисту.

Для диагностики агнозии сна используют такие методы, как полисомнография, которая анализирует состояние организма во время сна, и актиграфия, что позволяет отслеживать физическую активность. Эти исследования помогают выявить расхождение между ощущениями пациента и реальными данными.

В лечении агнозии сна эффективно применяется когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает изменить восприятие сна. В некоторых случаях лечение дополняется медикаментами, особенно если есть сопутствующие заболевания, такие как депрессия или болезнь Паркинсона.

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