Рэп, рев моторов и адреналин: что фестиваль Мото Драйв 2025 готовит для гостей

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 19 0

7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» пройдет фестиваль Мото Драйв 202

Мотодрайв

Фото: пресс-служба автодрома "Игора Драйв"

Площадкой для мероприятия станет автодром «Игора Драйв».

Яркий мотофестиваль Мото Драйв 2025 пройдет 7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв». Гостей ждет уик-энд, полный впечатлений, скоростей, музыки и хорошего настроения для всей семьи.

Для зрителей фестиваля выступят известные музыканты. В первый день пройдет концерт популярного рэпера ST (настоящее имя Александр Степанов — Прим. ред.). Гости фестиваля смогут услышать его популярные треки, такие как «Луи Луи», «Идиллия», «Минутами», «Иду ко дну» и другие.

Зрителей также ждет разнообразная развлекательная программа: будет функционировать зона «Автокультура», украшенная винтажной мотоциклетной техникой, откроется тематический лекторий, школа мотодизайна, 3D-мотосимулятор и зона активностей с детскими аттракционами и симуляторами.

Важным событием 7 июня также станет шоу стантрайдинга — трюковой езды на мотоцикле. В этой дисциплине выступят чемпион мира по фристайлу Фома Калинин, участник и призер российских и международных соревнований по фристайлу на мотоцикле Александр Михайлов, чемпион Московской области по шоссейно-кольцевым автогонкам Сергей Аглиш.

Посетителей также ждут экскурсии в боксы, прогулка по пит-лейну, общение с райдерами, автограф- и фотосессии, выступление духовой кавер-группы и барабанное шоу.

Дети от одного года смогут почувствовать себя настоящими гонщиками и принять участие в соревнованиях на беговелах.

И самое главное — яркая спортивная составляющая. В два соревновательных дня уложатся четыре зрелищные дисциплины мотоспорта:

— этап чемпионата и первенства России по мотокроссу, в котором примет участие более 250 пилотов;

— этапы чемпионата России и чемпионата Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым гонкам, где зрители увидят гонки по трассе на скорости свыше 300 км/ч — кольцевые мотогонки являются самым популярным видом мотоциклетного спорта;

— гонка эндуро — на специальной трассе райдеров ждут искусственные и естественные препятствия: брод, мост, бревна, каменистая дорога, боковой уклон, эстакада и роллер-горка, которая имитирует скользкую дорогу;

— мотоджимхана — состязание, в котором райдеры демонстрируют мастерство баланса и чувство габаритов при проезде на минимальной скорости на трассе, состоящей из змеек, поворотов на 180 градусов и восьмерок.

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