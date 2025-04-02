«Молюсь за него»: Айза раскрыла причину комы Паши Техника

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

Экс-жена Гуфа Айза считает болезнь Паши Техника следствием его окружения

Айза раскрыла причину комы Паши Техника

Фото: Instagram*/techniquepashalive

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Многие блогеры не разделили позицию звезды.

Бывшая супруга рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.) Айза-Лилуна Ай в соцсети объяснила, чем могла быть вызвана кома рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.). Блогер исходила из жизненного опыта, поскольку ее прошлый возлюбленный злоупотреблял запрещенными веществами, из-за чего не один раз находился в рехабе.

«Паша — классный человек, окружение его — дерьмо. Не знаю, что с ним случилось в Таиланде, но молюсь за его скорейшее выздоровление. Дай Бог ему вылезти живым из этой ситуации и начать уже бороться со своей зависимостью», — высказалась Айза.

По ее словам, исполнителю следует сменить круг общения, в котором находятся пренебрегающие им люди - именно они и довели рэпера до такого состояния. 

Среди инфлюэнсеров нашлись те, кто не поддержал высказывание Айзы.

«Да, окружение всегда виновато! Не он же сам выбрал с ними общаться»;

«Его же привязывают и насильно наркотики дают»;

«Он не собирается выздоравливать, мне его не жаль», — написали подписчики.

В своем Telegram-канале звезда дополнила мысли по поводу ситуации с музыкантом.

«Паше нужна длительная терапия. Ни месяц, ни два, а годы. Его не нужно таскать по съемкам и концертам через неделю-две «рехаба», — отметила Айза.

Однако знаменитость полагает, что такое стечение обстоятельств для Техника практически невозможно, поскольку он семейный человек.

«Но, к сожалению, это звучит дико, нереально. Жизнь важнее всего на свете, особенно, если у тебя есть ребенок. Ради детей мы все обязаны беречь себя и ценить жизнь», — добавила она.

На данный момент исполнителя перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации Таиланда. Причиной критического состояния рэпера врачи считают зависимость от запрещенных веществ. Менеджер и бывшая жена Паши Техника не подтвердили информацию о его уходе из жизни. Сообщалось, что легкие артиста поражены почти на 100%.

Ранее 5-tv.ru писал, какая болезнь могла сгубить Пашу Техника.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.55
-0.32 91.20
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
«Акцентирует задачу по отказу»: Греция продолжает закупки российского газа
23:37
«Мы быстро повзрослели»: звезда фильма «Приключения Электроника» высказался о ранней славе
23:20
В Свердловской области на шахте случилось обрушение горной породы
23:01
Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы Москвы
22:48
Старая нацистская традиция: что происходит в пещерах Киево-Печерской лавры
22:31
«Молюсь за него»: Айза раскрыла причину комы Паши Техника

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
Прохор Шаляпин дал совет: «Лучше дружить с психиатром, чем с наркологом»
Больше, чем у Бурунова? Какие гонорары ждут Ефремова после освобождения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп