Трамп наложил пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

На данных территориях проживают лишь пингвины.

Трамп наложил пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/McPHOTO/Sigrid Wolf-Feix

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Президент США Дональд Трамп наложил торговые пошлины на острова Херд и Макдональд в Индийском океане, на которых никто не проживает. Они оказались в соответствующем списке стран, который был опубликован Белым домом в социальной сети X.

Уточняется, что на импорт товаров с данных территорий пошлина составит 10%, тогда как там проживают лишь крупные колонии пингвинов. С 1997 года данные острова входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также относятся к внешним землям Австралии.

Американский лидер планирует взимать плату и в отношении ряда стран, которые показал накануне в таблице взаимных тарифов.

Так, стало известно, что после подписания указа, ответная пошлина для Китая будет представлена в размере 34%, тогда как страна ввела против Соединенных Штатов сбор в 67%. К тому же плата в 20% будет собираться за товары из стран Европейского союза и в 10% за продукцию из Украины.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил о введении взаимных торговых пошлин для всех стран.

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