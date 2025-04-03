На Онежском судостроительном заводе в Карелии начался пожар

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 67 0

Площадь возгорания — около 1500 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/МЧС Республики Карелия/mchs_10; 5-tv.ru

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Страшный пожар вспыхнул на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии. Об этом источник сообщил 5-tv.ru.

«Возгорание началось в цеху № 4. Корабли там не ремонтируют, а хранят ГСМ. Сварочные работы проводились в самом боксе. В результате неосторожности вспыхнула ветошь, пропитанная горючкой, а с нее огонь быстро перекинулся дальше», — сообщил источник.

Пламя охватило производственный бокс завода, площадь которого достигает примерно 1500 квадратных метров. Известно об успешной эвакуации трех человек. Все направлены в больницу Петрозаводска на диагностику. Подробности об их состоянии отсутствуют.

На место возгорания оперативно направлены силы и средства МЧС. В тушении участвуют более 60 сотрудников экстренных служб и 20 единиц различной техники. Спасатели действуют с повышенной интенсивностью, чтобы локализовать огонь, которому присволили вторую степень сложности и предотвратить его дальнейшее распространение на соседние здания и территории. Экстренные команды осуществляют мониторинг ситуации и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности на месте происшествия.

Местные власти призывают граждан сохранять спокойствие и по возможности избегать этих районов, чтобы не мешать работе спасательных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Свердловской области на шахте случилось обрушение горной породы.

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