В Свердловской области на шахте случилось обрушение горной породы

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Ведутся спасательные операции.

В Свердловской области на шахте случилось обрушение горной породы

Фото: URA.RU/ТАСС

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На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на глубине 1010 метров, в момент аварии на участке находились семь человек. Один из рабочих оказался под завалом.

На месте ЧП работают горноспасатели Североуральского военизированного горноспасательного отряда МЧС России. Ведутся спасательные операции для извлечения пострадавшего, а также эвакуация остальных работников шахты.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия привлечены 22 человека и пять единиц спецтехники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Свердловской области правоохранители закрыли нарколабораторию, где производились конфеты с наркотическими веществами. Злоумышленники арендовали квартиру в Талице, где выращивали и сушили грибы с запрещенными компонентами. После этого они смешивали их с шоколадом, формировали конфеты и упаковывали их в подарочные коробки для продажи. Для сбыта товаров преступники создали онлайн-магазин в мессенджере, зарабатывая около 600 тысяч рублей в месяц.

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