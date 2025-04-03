От взрыва сорвало крышу: очевидцы рассказали о пожаре в Петрозаводске

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

В Петрозаводске при пожаре на судостроительном заводе от взрыва сорвало крышу

В Петрозаводске при пожаре на судостроительном заводе погибли двое сварщиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Карелии ликвидируют последствия горения Онежского судостроительно-ремонтного завода.

Пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии на улице Ригачина вспыхнул сначала в цеху, после чего прогремел взрыв. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в беседе с Газета.ру.

По словам местной жительницы по имени Галина, возгорание началось из-за двух работников завода, которые проводили сварочные работы и «пролили горючее». Огонь стал быстро распространяться по помещению.

Согласно словам другой жительницы Петрозаводска, сначала загорелся цех, а потом произошел мощнейший взрыв, который буквально снес крышу здания. К тому моменту уже приехали пожарные и одна карета скорой помощи.

«Вначале загорелся цех, приехала одна машина пожарная и одна скорая. Потом через некоторое время был слышен взрыв: хлопнуло так, что вырвало панели и крышу сорвало. На территорию еще две скорые примчали и подъехал автобус. Туда бегом нерусские работники загружались — кто в спецодежде, кто успел переодеться», — рассказала Светлана.

Известно, что пожар охватил производственный бокс завода, площадь которого достигает примерно 1500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы три человека.

Все направлены в больницу Петрозаводска на диагностику. Информацию о трех пострадавших также подтвердил глава Карелии Артур Парфенчиков. Двое из них находятся тяжелом состоянии.

В тушении участвуют более 60 сотрудников экстренных служб и 20 единиц различной техники. Местные власти призывают граждан избегать этих районов, чтобы не мешать работе спасателей.

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