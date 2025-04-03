Помыть, осмотреть, починить: ТОП советов по подготовке автомобиля к весне

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

Автоэксперт Моржаретто: При регулярном ТО весной достаточно только сменить шины

Помыть, осмотреть, починить: ТОП советов по подготовке автомобиля к весне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Проведение ТО зимой значительно облегчит подготовку к теплому сезону.

При регулярном техническом осмотре транспортного средства, весной будет достаточно только сменить шины. Об этом автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил в беседе с Lenta.ru.

Смена зимней резины на летнюю — лишь первый шаг в подготовке машины к теплому сезону. По словам автоэксперта, при пропущенном зимнем техосмотре весной необходима очень тщательная проверка.

Начать стоит с мойки: под слоем грязи могут скрываться царапины и вмятины, а дорожные реагенты ускоряют коррозию. Особое внимание следует уделить нижней части кузова, где даже мелкие повреждения способны спровоцировать ржавчину.

После мойки важно проверить уровень масла и технических жидкостей, так как зимние перепады температур могли повлиять на их состояние.

Рекомендуется заменить салонный воздушный фильтр, накопивший за зиму соль, песок и вредные частицы, а также обновить дворники. Изношенные щетки, пострадавшие от зимней «химии» и льда, летом плохо справляются с ливнями и пылью, ухудшая видимость в дождь.

Сезонный техосмотр помогает выявить скрытые проблемы и избежать дорогостоящего ремонта. Своевременная диагностика и замена расходников сохраняют ресурс автомобиля и обеспечивают его надежную работу в любых условиях.

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