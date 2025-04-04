«Есть большой прогресс»: Трамп о сделке по украинскому конфликту

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Трамп рассказал о прогрессе в сделке по украинскому конфликту

Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по украинскому конфликту

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

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Американскому президенту недавно удалось поговорить с Зеленским.

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский готовы заключить сделку по мирному урегулированию конфликта. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами на борту Air Force One.

Трамп рассказал, что недавно общался с Зеленским, и «разговор прошел хорошо». В ходе беседы украинский президент заявил о том, что готов к построению диалога.

«Я думаю, у нас есть большой прогресс. Он (Зеленский. — Прим. ред.) готов заключить сделку. И считаю, что президент Путин готов заключить сделку, и тогда и остановим убийства тысяч молодых людей каждую неделю», — сказал Трамп.

В то же время политолог Рафаэль Ордуханян спрогнозировал развитие отношений РФ со странами НАТО. Эксперт заявил, что нельзя рассматривать страны НАТО, как единый субъект. Все государства, входящие в блок, преследуют свои собственные интересы. Венгрия и Словакия, например, ставят в приоритет благополучие своего народа и осознают выгоду от торговли с РФ. Пророссийская или антиевропейская политика их не интересует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США не ввели пошлины на торговлю нефтью и газом.

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