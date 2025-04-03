«Избежать»: почему США не ввели пошлины на торговлю нефтью и газом

Подобный шаг мог разрушить их финансовый сектор.

США ввели торговые пошлины на импорт из других стран, однако санкции не коснулись энергетических ресурсов. Издание EADaily со ссылкой на ведущего аналитика ФНЭБ и эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова объяснило, почему Америка боится трогать рынок энергетики.

Такие важнейшие стратегические ресурсы, как нефть и газ, в наибольших объемах экспортирует именно США. Таким образом, если в качестве реакции на «выпад» Трампа мировое сообщество введет ответные пошлины, то Штаты рискуют понести колоссальные убытки.

«Несмотря на то, что США — крупнейший в мире производитель и экспортер нефти, страна является и крупным импортером сырья. Нефть могли исключить из пошлин, чтобы избежать роста внутренних цен на нефтепродукты», — отмечает эксперт.

Даже в самих Штатах особо не скрывают того, что подобное решение могло бы очень серьезно навредить экономике страны. Президент американского института нефти Майк Соммерс заявил, что решение Трампа не включать в пошлины природные ресурсы положительно скажется на внутре- и внешнеполитической обстановке в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что повышение пошлин США обрушило фондовые индексы по всему миру.