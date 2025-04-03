«Избежать»: почему США не ввели пошлины на торговлю нефтью и газом

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 51 0

США не ввели пошлины на торговлю нефтью и газом из-за страха обрушения экономики

США не ввели пошлины на торговлю нефтью и газом из-за страха обрушения экономики

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Подобный шаг мог разрушить их финансовый сектор.

США ввели торговые пошлины на импорт из других стран, однако санкции не коснулись энергетических ресурсов. Издание EADaily со ссылкой на ведущего аналитика ФНЭБ и эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова объяснило, почему Америка боится трогать рынок энергетики.

Такие важнейшие стратегические ресурсы, как нефть и газ, в наибольших объемах экспортирует именно США. Таким образом, если в качестве реакции на «выпад» Трампа мировое сообщество введет ответные пошлины, то Штаты рискуют понести колоссальные убытки.

«Несмотря на то, что США — крупнейший в мире производитель и экспортер нефти, страна является и крупным импортером сырья. Нефть могли исключить из пошлин, чтобы избежать роста внутренних цен на нефтепродукты», — отмечает эксперт.

Даже в самих Штатах особо не скрывают того, что подобное решение могло бы очень серьезно навредить экономике страны. Президент американского института нефти Майк Соммерс заявил, что решение Трампа не включать в пошлины природные ресурсы положительно скажется на внутре- и внешнеполитической обстановке в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что повышение пошлин США обрушило фондовые индексы по всему миру.

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«Избежать»: почему США не ввели пошлины на торговлю нефтью и газом

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