Я ошалел: хоккеист «Вашингтона» Дюбуа был в шоке от первого разговора с Овечкиным

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 74 0

Хоккеист «Вашингтона» Дюбуа: первым из новой команды позвонил Овечкин

Хоккеист «Вашингтона» Дюбуа «немного ошалел» в первом разговоре с Овечкиным

Фото: Reuters/Winslow Townson

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Новый игрок клуба с юности восхищался российским спортсменом.

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потряс при первой встрече своего сокомандника центрального форварда Пьера-Люка Дюбуа. Об этом канадский спортсмен рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

По словам Дюбуа, Овечкин удивил своего коллегу сразу после перевода Пьера-Люка в команду «Вашингтон Кэпиталз». Именно российский хоккеист первый из команды поприветствовал его сообщением, а после и телефонным звонком.

Особую значимость данный разговор приобрел из-за того, что это был день рождения Дюбуа. Старший товарищ оказался в курсе праздника, и кроме слов: «Добро пожаловать в команду!» еще и поздравил нового игрока.

«Это был мой день рождения, о чем Алекс, как вы понимаете, знать совершенно не обязан. <…> Честно говоря, я от всего этого немного ошалел», — рассказал о своих впечатлениях спортсмен.

Дюбуа признался, что еще «пацаном» восхищался игрой россиянина, и сам факт попадания с ним в одну команду уже очень обрадовал хоккеиста. Однако такого приветствия он не ожидал.

«Но сразу же после этой новости (попадание в один клуб с Овечкиным. — Прим. ред.) получить от такого человека звонок… Это по-настоящему крутой момент в моей карьере», — поделился Дюбуа.

Прокомментировал канадец и перелом малой берцовой кости, который получил нападающий «Вашингтона» в ноябре прошлого года.

Хоккеист заметил, что почти за все время спортивной карьеры Овечкин обходился без серьезных травм. Но после того, как он такую получил, смог не просто восстановиться и выйти на лед, но и вернуться в прежнюю форму.

«Сочетание стиля его игры со здоровьем — то, что станет частью легенды. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы дальше снова обходилось без травм!» — сказал Дюбуа.

Он подчеркнул, что не часто можно встретить спортивную суперзвезду, которая бы также сильно не щадила себя, как делает это Овечкин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина назвала Овечкина большой ценностью для мирового хоккея.

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Я ошалел: хоккеист «Вашингтона» Дюбуа был в шоке от первого разговора с Овечкиным

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