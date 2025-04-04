АБ «РОССИЯ» вошел в ТОП-25 самых надежных кредитных организаций по версии Forbes

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 19 0

В этом году он улучшил свою позицию на пять пунктов.

АБ «РОССИЯ» вошел в ТОП-25 самых надежных кредитных организаций по версии Forbes

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-25 самых надежных кредитных организаций страны в рейтинге издания Forbes за текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В 2025 году банк «РОССИЯ» улучшил свою позицию на пять пунктов, заняв в рейтинге Forbes 23 место.

При составлении рейтинга аналитики ориентировались на данные рейтинговых агентств, аккредитованных Центробанком России «АКРА», «Эксперт РА», НКР и НРА.

Как отметили в Forbes, эти оценки отражают кредитоспособность банков в рублях.

Банк «РОССИЯ» включен во вторую группу надежности — с высоким уровнем кредитоспособности, лишь немногим ниже максимального. К этой группе относятся крупные банки с госучастием и крупнейшие частные кредитные организации.

АО «АБ «Россия» — банк с головным офисом в Санкт-Петербурге. Ориентирован преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов.

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
84.38
-0.17 93.16
1.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Российские бойцы освободили Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике
12:59
АБ «РОССИЯ» вошел в ТОП-25 самых надежных кредитных организаций по версии Forbes
12:44
The Independent: ВСУ накачивают наркотиками для отправки на фронт
12:40
«Две порции адреналина на колесах»: BMW анонсировала новинки автомобилей
12:30
АвтоВАЗ начинает продажи спортивного внедорожника Lada Niva Sport
12:19
Я ошалел: хоккеист «Вашингтона» Дюбуа был в шоке от первого разговора с Овечкиным

Сейчас читают

«Долгое время был в тяжелых условиях»: врач рассказала, почему заболел Ефремов
«Предварительно»: на спасение Паши Техника требуется почти 16 миллионов рублей
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 апреля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп