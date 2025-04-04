Сегодня в Российской ассоциации содействия науки избрали председателя президиума. Им стал Михаил Ковальчук. Глава «Курчатовского института» заявил, что следует увеличивать влияние науки, чтобы отвечать на самые смелые вызовы. Между тем Курчатовский институт, который он возглавляет, готовится отметить 12 апреля свою 82-ю годовщину. И важность создания этого научного центра сложно переоценить.

«Мы сегодня с вами живы. И живем в одном из немногих, почти единичных суверенных государств только потому, что вот 80 с лишним лет назад, в 1943 году, 12 апреля, нашей властью и частью научного сообщества было принято правильное решение — реализация атомного проекта. И президент РФ это прекрасно понимал, и поэтому он сделал все, чтобы полностью восстановить и укрепить этот ядерный потенциал. Наша ядерная триада сегодня лучшая в мире», — заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Глава НИЦ подчеркнул, что Россия в течение пяти лет будет иметь самую совершенную исследовательскую инфраструктуру на базе мега-установок. Особо он отметил две ключевые — реактор в Гатчине под Петербургом и уникальный ускоритель частиц в подмосковном Протвине. А в этом году, по его словам, планируется сдача восьми объектов ядерной медицины.