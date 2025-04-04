Не Иван-дурачок: солистки «Фабрики» выбрали лучшего жениха для россиянок
Группа «Фабрика»: рядом с россиянкой должен быть настоящий богатырь
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru
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Главное, по мнению вокалисток, заключается в готовности партнера защищать возлюбленную.
Рядом с русской женщиной должен быть настоящий богатырь. Такую точку зрения высказали участницы поп-фолк-группы «Фабрика» Ирина Тонева, Валерия Девятова и Екатерина Москалева на закрытой презентации журнала «Триггер».
В список идеальных кандидатов на роль спутника по жизни солисток попали Илья Муромец и Финист — Ясный сокол.
В свою очередь, один из самых популярных персонажей русских волшебных сказок, удачливый Иван кастинг в потенциальные женихи не прошел. Отношения с Иваном-дурачком исполнительницы назвали краткосрочными.
Более того, вокалистки считают, что только вблизи смелого партнера русская девушка может расслабиться.
«Хрупкое плечо прильнет к сильному и сможет проявить свою самую главную силу — это нежность», — описали правильные отношения в паре певицы в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
Несмотря на свои предпочтения, новую песню исполнительницы посвятили несколько иному образу. По их словам, главный герой их произведения — это гламурный «Гэтсби по-русски», который сидит «в баньке и с веничком».
Ранее 5-tv.ru писал о том, на что обращают внимание мужчины на первом свидании.
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