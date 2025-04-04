«Особенный момент»: Трусова и Игнатов объявили пол будущего ребенка

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

У Александры Трусовой и Макара Игнатова родится сын

Саша Трусова и Макар Игнатов ждут мальчика

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Супруги готовились к этому дню больше месяца.

Фигуристы Александра Игнатова (в девичестве Трусова - Прим. ред.) и Макар Игнатов ждут мальчика. Супруги рассказали об этом в социальных сетях.

Александра и Макар устроили гендер-пати в одном из столичных ресторанов на Новом Арбате. Надпись «У вас будет сын!» появилась на главном экране кинотеатра «Октябрь». С помощью искусственного интеллекта для пары было сгенерировано видео, в основу которого легла история их любви.

«Мы готовились к этому дню больше месяца. Сегодня — особенный момент, который мы точно запомним навсегда», — написала Александра.

Супруги безмерно счастливы и с нетерпением ожидают появления малыша на свет. К слову, ранее Александра признавалась, что мечтает о дочери. Макар же всегда говорил, что хочет сына, ведь девочка — это «очень страшно».

«Представь, она вырастет… И как ее кому-то другому доверить?» — говорил фигурист.

Об отношениях между спортсменами стало известно в начале прошлого года. Уже в июле они объявили о помолвке, а спустя два месяца стали законными мужем и женой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская фигуристка Александра Трусова объявила о беременности.

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