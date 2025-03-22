Российская фигуристка Александра Трусова объявила о беременности

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 50 0

Спортсменка не стала раскрывать пол будущего ребенка.

Российская фигуристка Александра Трусова объявила о беременности

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (в девичестве Трусова) и ее супруг Макар Игнатов объявили о беременности фигуристки на турнире шоу-программ «Русский вызов». Об этом сообщает РИА Новости.

На турнире спортсменка выступила с мужем в парном разряде. В конце проката она сняла объемный пиджак и показала округлившийся живот.

Пклонники фигуристки уже долгое время подозревали, что она находится в положении. Однако Трусова долгое время не сообщала о скором пополнении в семье.

Свадьба Александры и Макара состоялась 17 августа 2024 года, помолвка — 17 июня 2025 года.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022. Также спортсменка взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Помимо этого, в активе Александры — две победы на юниорских чемпионатах мира, а также третье место взрослого ЧМ. Ее супруг, 24-летний Игнатов — вице-чемпион России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Ида Галич начала заниматься пилатесом и йогой, чтобы снять напряжение со спины в период беременности. В своем Telegram-канале она посоветовала подписчицам, планирующим завести ребенка, сделать то же самое.

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Российская фигуристка Александра Трусова объявила о беременности

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