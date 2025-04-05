«Становится более интенсивным»: когда в Москве ждать окончания заморозков

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 36 0

Вильфанд: москвичей ждет переменчивая погода

Метеоролог высказался об окончании заморозков в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Метеоролог рассказал, когда ждать потепления.

Жителей столицы ждет перечневая погода, поэтому спрогнозировать последние заморозки в Москве практически невозможно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с изданием Lenta.ru.

«В умеренных широтах России не бывает такой даты, после которой мы могли бы сказать, что дальше заморозков не будет точно», — сказал он.

По его словам, сейчас воздушные массы перемещаются с севера. И это длительный процесс, который будет наблюдаться до конца следующей недели как минимум.

Однако уже с 5 апреля ожидаются отрицательные температуры ночью и прохладные дни — до пяти градусов тепла. И после этого период заморозков завершится. Но, как отметил Вильфанд, не исключено, что холода когда-нибудь вернутся. Он напомнил о весне в 2024 году, когда в мае шел снег.

«Все климатологи отмечают, что в период потепления климата увеличивается изменчивость, вариабельность погоды. Это значит, что потепление становится более интенсивным, чаще встречаются волны жары», — подчеркнул он.

Но вместе с тем становятся интенсивными и холода. Поэтому предсказать, когда в Москве завершатся заморозки невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Сочи из-за густого тумана нарушена работа аэропорта.

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